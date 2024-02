Nasconde droga in un armadio Arrestato spacciatore di 37 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio il 37enne, italiano,mercoledì dalla polizia. GlI agenti della Squadra Investigativa del commissariato Lorenteggio, a seguito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di, hanno individuato a Trezzano un appartamento, potenziale luogo di detenzione di sostanza stupefacente. Dopo le attività di accertamento e appostamenti, i poliziotti sono entrati all’interno in cui era presente il 37enne. L’uomo ha tentato di impedire l’accesso agli agenti, cercando di disfarsi della. I poliziotti hanno trovato in unin camera oltre 700 grammi di marijuana, 34 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish, tre bilancini di precisione, materiale per taglio e confezionamento delle dosi e, nascosti in un comodino, 650 euro ...