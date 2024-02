Nasce il Museo per le foibe Bene

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Come ha scritto il saggio Goffredo Buccini, “preparatevi amici! Stiamo per entrare nell’annuale rissa sulle #”. Siamo in anticipo, il 10 febbraio, sul Giorno del Ricordo dedicato alle vittime dellee dell’esodo giuliano-dalmata, ma siamo in lieve ritardo per complimentarci col ministro Sangiuliano che ha varato l’istituzione di undel Ricordo.rà a Roma, dove un quartiere porta ancora il nome “giuliano-dalmata” a ricordare quell’esodo, e sarà realizzato e gestito da una Fondazione cui potranno aderire soggetti privati, tra cui le associazioni degli esuli. Il Giorno del Ricordo fu istituito durante la presidenza Ciampi e sempre onorato da Napolitano “per rendere giustizia agli italiani che furono vittime innocenti – in forme barbariche raccapriccianti, quelle che si riassumono nella incancellabile ...

Approvato ddl in Cdm - Il presidente del Lazio, Rocca: "Un luogo-simbolo per far emergere dall'oblio tutti i 'ricordi' cancellati dalla storia"

