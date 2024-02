Napoli | Zielinski si accorda con l' Inter La vendetta di ADL | fuori dalla lista Uefa

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 - La sessione di mercato invernale è finita e il verdetto è quindi ormai ufficiale: ildi Aurelio De Laurentiis, con i suoi 21 milioni usciti, è stato il club ad aver speso di più. Un titolo platonico che implica almeno due considerazioni: i diversi errori commessi in estate, tra acquisti (forse) sbagliati e caselle lasciate vuote in seno alla rosa e la voglia di rimediare per regalarsi una seconda parte di stagione di alto livello. Al centro tecnico di Castel Volturno sono sbarcati, in ordine cronologico, Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traorè, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker, mentre hanno salutato Eljif Elmas a titolo definitivo e Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano in prestito: tante mosse atte a provare a risolvere i problemi del presente e magari del futuro. In entrambi gli ambiti rientra Piotr ...

Il centrocampista polacco, con il contratto in scadenza a giugno, non giocherà in Europa nella seconda parte di stagione ...Tegola per il Napoli di Walter Mazzarri. Il club partenopeo si è ritrovato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno per proseguire nella marcia di avvicinamento al match: apprension ...