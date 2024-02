Napoli-Verona | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nella 23ª Giornata di Serie A ilaffronta ilnella sfida pomeridiana di domenica al “Maradona”. I partenopei sono alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarne le ambizioni europee. Gli scaligeri, dopo 14 cessioni e 8 acquisti nel mercato invernale, dovranno ritrovare la quadra e uscire con qualche punto dalla trasferta in Campania non potrebbe che essere un fattore positivo. Vediamo i dettagli del match. Le(3-4-3): Gollini; Østigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno Indisponibili: Meret, Olivera, Osimhen, Zielinski All. Mazzarri(4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; ...

