Napoli-Verona | Baroni | “Devo inserire subito i nuovi arrivati”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In attesa della sfida traed Hellasil tecnico Marcoè intervenuto in conferenza stampa. Domenica 4 febbraio ilsfiderà l'Hellas

“Io sto lavorando dall’inizio con dei ragazzi che sono qua ai quali porto grande rispetto per il loro entusiasmo e la loro partecipazione, abbiamo cambiato molto ma lo sapevamo, non ho mai apprezzato ...Sembra davvero la quiete dopo la tempeste. Walter Mazzarri si gode l'incredibile abbondanza della rosa, dopo l'emergenza delle scorse settimane che ha costretto il tecnico all'abiura della difesa a 4 ...In serie A il Napoli è la società che ha sborsato la cifra più alta, riuscendo comunque a chiudere con un bilancio in attivo grazie alla cessione di Elmas. Ecco il dettaglio (Fonte Sky) NAPOLI: 21 mln ...