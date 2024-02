Napoli | UFFICIALE | problema fisico per Zielinski | salta il Verona

Al Festival la Playtoy band diventa Fantasanremo Orchestra con gli strumenti giocattolo della Bontempi Napoli, 2 Febbraio – Hanno all’attivo diverse tournee in tutto il mondo. Da mesi, spopolano sul w ...Piotr Zielinski si ferma ancora: dopo aver saltato la gara con la Salernitana in campionato ed essere partito in panchina in entrambe le gare di Supercoppa Italiana contro Fiorentina e Inter, ora il..Infortunio Zielinski – La stagione di Piotr Zielinski tra le fila del Napoli è tutt’altro che da incorniciare. Il centrocampista polacco, infatti, oltre alle innumerevoli voci di mercato che lo vorreb ...