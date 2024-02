Napoli | si ferma Zielinski | affaticamento muscolare Personalizzato per Meret e Olivera

(Di venerdì 2 febbraio 2024)per Piotr, che non si è allenato con la squadra ma ha svolto del lavoro in palestra. Allenamentoin campo invece per Alexe Mathias Oliveira. Il resto della squadra continua intanto a preparare l’impegno del Maradona contro l’Hellas Verona, in programma domenica 4 alle ore 15. Sotto l’occhio vigile di Walter Mazzarri, i partenopei hanno svolto un lavoro sulla rapidità, per poi chiudere la seduta con del lavoro tecnico tattico. SportFace.

Piotr Zielinski si ferma ancora: dopo aver saltato la gara con la Salernitana in campionato ed essere partito in panchina in entrambe le gare di Supercoppa Italiana contro Fiorentina e Inter, ora il..Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo a Mergellina. Nel corso dell’attività sono ...Per tanto l’indagato, identificato per un 46enne napoletano, è stato sottoposto a fermo di P.G. in quanto gravemente indiziato ...di un noto ristorante piano bar in via Francesco Crispi a Napoli.