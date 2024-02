Napoli nella Superlega? Arriva l’annuncio del presidente del Barcellona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Novità in arrivo da, ilJoan Laporta ha parlato della, nelc’entra anche ilIlsarà impegnato per un trittico di partite in campionato che lo vedrà sfidarsi prima contro il Verona, partita in programma domenica alle 15, e poi contro Milan e Genoa. Queste tre partite indirizzeranno gli azzurri verso quello che sarà il vero e proprio crocevia della stagione: il doppio incontro con il. Se c’è infatti una cosa positiva in quest’annata delè sicuramente il passaggio del turno in Champions League. Gli azzurri erano coinvolti in un girone non proprio semplice, per cui è stata ottima la qualificazione. Proprio ilsarà nel destino del. ...