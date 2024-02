Napoli | nasce il comitato civico per la lotta alla camorra; il vescovo | restiamo uniti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per disarmare lanon basta la repressione. La vera ?arma? è la prevenzione grazie a una rete sinergica tra Chiesa, scuola, terzo settore e istituzioni. Questo il senso del...

Un successo tecnologico che porta la firma di istituzioni, mondo accademico e realtà imprenditoriali tutte made in Italy. La rete collegherà il nodo ... (ildenaro)

La pizza all'ananas arriva a Masterchef Cannavacciuolo è nato a Vico Equense, vicino alla città patria della pizza, Napoli. Che col frutto tropicale, secondo i puristi, proprio non ci va (Gino ...Primo appuntamento per il movimento fondato da Sandro Ruotolo e Paolo Siani: "Non c'è solo Caivano, periferie napoletane abbandonate da tempo" ...Moda, artigianato di eccellenza e cultura: nasce il Premio “Le mani di Napoli Saxifraga – Idee e fatti”, promosso dall’Associazione degli artigiani di eccellenza della moda “Le mani di Napoli”, presie ...Dall’inizio del 2000 a oggi “ci sono stati momenti di crisi sociale ed economica che hanno avuto conseguenze anche sull’organizzazione urbanistica delle città. Molti quartieri hanno cambiato pelle dal ...NAPOLI - Moda, artigianato di eccellenza e cultura: nasce il Premio “LE MANI DI NAPOLI SAXIFRAGA - IDEE E FATTI”, promosso dall’Associazione degli artigiani ...