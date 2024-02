Napoli | Makinwa | Boniface sostituto di Victor?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Stephen, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Da nigeriano ha parlato della sua nazionale impegnata nei quarti di finale di Coppa d’Africa. Si è quindi soffermato su Osimhen ed ha parlato dicome eventualedidata la sua probabile partenza per la Premier o altre squadre top in Europa. Di seguito le sue parole.sulla Nigeria Queste le parole dell’ex calciatore della Lazio sulla Nigeria e su Osimhen. “Sicuramente spero nella vittoria della Nigeria in Coppa d’Africa, credo ci sia la possibilità di arrivare in finale e poi di alzare il trofeo. Osimhen è amatissimo dalla nostra nazione e da tutti i tifosi, perché è un ragazzo che è cresciuto per le strade come tanti di ...