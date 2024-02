Napoli | l’agente Cristofoletti | “Ngonge…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel corso della trasmissione ‘Calcio24 Live’ in onda su Calcio24 TV è intervenuto Angelo, l’intermediario nella trattativa che ha portato Ngonge a vestire la maglia partenopea. Di seguito le sue dichiarazioni: “E’ un giocatore che il club partenopeo ha seguito già dalla scorsa stagione, la trattativa è stata snella perchè gli azzurri erano davvero interessatissimi a partire dal presidente De Laurentiis. Con il Verona si voleva chiudere in fretta, Ngonge era benvoluto dal presidente azzurro e c’è stata la volontà del Verona di indirizzarlo”. Chi è (e com’è) Cyril Ngonge? Il ragazzo Cyril Ngonge? Parliamo di uno che ha principi sanissimi, arrivato in Italia con dei pregiudizi poi smascherati in campo. È uno di quelli che si allena al 110%, che fa il suo lavoro in modo puntuale e preciso, non lascia ...