Napoli | l’agente Cristofoletti | Ngonge | atto secondo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Angelo, intermediario della trattativa che ha portato l’ex giocatore dell’Hellas a vestire la maglia del, è intervenuto anche a Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Cyril nasce come esterno d’attacco nel 4-3-3, gioca con il suo sinistro magico, ma è stato adattato anche come falso nueve. Le caratteristiche Adora giocare fronte alla porta, ha fiuto del gol e sicuramente mette una grandissima attenzione alla fase di non possesso perché fa bene la fase difensiva. E’ molto felice di essere a. Adora la città, la piazza, non nascondo la sua grande gioia quando è venuta fuori la trattativa con il. De Laurentiis, l’area sportiva e tecnica hanno creduto tantissimo nel giocatore, l’hanno voluto fortemente”. Già da quando era in ...