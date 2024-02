Napoli – Genoa | informazioni sulla vendita dei biglietti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) SSC– tramite il sito ufficile del Club Azzurro- comunica che a partire dalle ore 12:00 del 5 Febbraio 2024 saranno inpervs, che si disputerà sabato 17 Febbraio 2024 alle ore 15:00. Lalibera deipartirà dalle ore 12:00 di Lunedì 5 Febbraio 2024 e terminerà ad esaurimento posti. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone, allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei puntiabilitati. Sia per gli acquisti online che presso i punti, non sarà ...