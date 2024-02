Napoli | clamoroso | due big fuori dalla lista Champions

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Walter Mazzarri, allenatore del, ha diramato insieme alla società laUEFA per le fasi finali della competizione Walter Mazzarri, allenatore del, ha diramato insieme alla società laUEFA per le fasi finali dellaLeague. Il club azzurro ha deciso di lasciare clamorosamentePiotr Zielinski (probabilmente per tensioni tra giocatore e società durante il mercato) e il nuovo acquisto Dendoncker. Ecco lacompleta. Portieri: Gollini, Meret, Contini, Idasiak. Difensori: Mazzocchi, Juan Jesus, Olivera, Ostigaard, Rrahmani, Mario Rui, Di Lorenzo, Natan. Centrocampisti: Cajuste, Lobotka, Traore, Anguissa. Attaccanti: Lindstrom, Ngonge, Osimhen, Simeone, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.