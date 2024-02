Napoli | apre il cantiere per abbattere il Bronx | il murale di Maradona sarà spostato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Oggi per noi è una giornata memorabile”.ilperildi San Giovanni a Teduccio. Entro tre anni dovranno andare giù i palazzoni post terremoto resi famosi in tutto il mondo per il grandededicato a Diego Armando. Non sono mancate le polemiche per chi voleva rimanesse in piedi la parete con l’opera di Jorit e chi ha ribadito la priorità della rigenerazione urbana che garantisse case dignitose. Oggi il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato proprio l’artista olandese-napoletano per “studiare lo smontaggio della parete attuale e la ricostruzione della nuova opera dedicata asempre nel quartiere, ma in un luogo diverso”. Si pensa, “considerato il grande valore simbolico che ilporta con sé”, di ...