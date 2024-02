Musiche di Prokofiev | Debussy e Ravel al Teatro Massimo di Palermo

(Di venerdì 2 febbraio 2024)– Il nuovo appuntamento della stagione dei concerti sabato 3 febbraio alle ore 20:30, vede sul podio Umberto Clerici, virtuoso del violoncello e direttore dalle innumerevoli esperienze internazionali. Insieme all’Orchestra è impegnato il Coro femminile diretto dal Maestro Salvatore Punturo. Solista Silviu Dima, primo violino dell’Orchestra del. Per la prima volta a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Casanova Operapop” diventa un film Andrea Andrillo, vincitore del Premio Parodi 2023 – miglior testo e critica, lancia “Canto per te che vai” Syria omaggia Gabriella Ferri con “Perché non canti più”: le date “Felicità è”, il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno Giuseppe Verdi, la lettera del Maestro custodita alla Camera: ...

PALERMO - Il nuovo appuntamento della stagione dei concerti sabato 3 febbraio alle ore 20:30, vede sul podio Umberto Clerici, virtuoso del violoncello e diretto ...CAMPOBASSO - Prosegue la stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica sabato 3 febbraio la pianista Ying Li.Michele Zarrillo porta il suo tour “Cinque giorni da 30 anni” anche a Palermo. Il 5 maggio al Teatro Al Massimo sarà un modo per festeggiare le tre decadi di un evergreen che non smette di conquistare ...PALERMO – Numero legale insufficiente e seduta chiusa dopo pochi minuti. La protesta della Nuova Democrazia cristiana di Totò Cuffaro, al comune di Palermo, provoca i primi effetti: se sulla variante ...Musiche di Prokofiev, Debussy e Ravel per il concerto dell’Orchestra e del Coro femminile del Teatro Massimo di Palermo in programma sabato 3 febbraio alle 20:30. Sul podio Umberto Clerici, solista al ...