Musica | Beatles | dipinto del 1966 firmato da band venduto per 1 | 7 mln dollari**

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – Undelrealizzato da tutti e quattro iè statooggi all’asta da Christie’s a New York per 1.744.000 dollari (pari a 1,6 milioni di euro), oltre quattro volte la stima più bassa di partenza. L’aggiudicazione durante “The Exceptional Sale”, dopo un’accesa gara al rialzo tra più offerenti al telefono e in sala, si è conclusa con un applauso al Rockefeller Center. La somma finale, offerta da un collezionista, al momento anonimo, è una delle più alte mai pagate per un pezzo di memorabilia dei. La pittura astratta fu eseguita durante la tournée a Tokyo ed è firmata al centro da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Si tratta di un acrilico e acquerello su carta giapponese “Senza titolo”, noto come “Images of a Woman”. Secondo il fotografo Robert Whitaker, che documentò il soggiorno deinella capitale giapponese, ilfu completato in due notti nella stanza 1005 dell’Hilton Hotel di Tokyo. Si racconta che quella suite presidenziale fu una sorta di opulenta e lussuosa prigione dove itrascorsero gran parte delle 100 ore in Giappone dal 29 giugno al 3 luglio. Per quasi tre anni iavevano suscitato fantastiche scene di adorazione ovunque fossero apparsi, in alcune situazioni addirittura pericolose. Le autorità giapponesi decisero di garantire la loro sicurezza con un grado di orgoglio che, nella mente dei, rasentava il fanatismo, ogni dettaglio della loro tabella di marcia era curato al micro minuto. Ifurono trasportati dall’hotel alla Budo Kan Hall, dove tennero cinque concerti, con un sistema di sicurezza ultra-rapido, senza rischiare assolutamente nulla. Allo stesso modo, si pensò generosamente a far sentire ia proprio agio e soddisfatti nella loro lussuosa suite d’albergo, in modo che non avessero voglia di andare da nessuna parte; anche se poi riuscirono a fare due brevi fughe. Paul uscì per una fugace occhiata mattutina al Palazzo Imperiale con Mal Evans e John si avventurò in alcune strade vicine con Neil Aspinall. Ma in realtà rimasero nella suite per la maggior parte delle 100 ore. Isi guardarono intorno in cerca di cose da fare e le trovarono, e ricevettero visitatori, molti dei quali portarono dei regali, uno dei quali donò un set di materiali artistici di alta qualità che fu utilizzato per il. (di Paolo Martini) seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .