Musei gratis a Milano e in Lombardia domenica 4 febbraio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 22024 -in tutta lal'appuntamento con #lmuseo l'iniziativa promossa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni primadel mese, neie nei parchi archeologici statali e non solo. A gennaio l’affluenza registrata è stata di 150.193 persone. L’occasione per organizzare una gita fuori porta. Ecco cosa si potrà visitare senza pagare il biglietto inMonza Pavia Brescia Cremona Mantova Sondrio VareseVisitaalla Pinacoteca di Brera dove si possono ammirare le opere di grandi ...