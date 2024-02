Muore a 98 anni la madre di Bruce Springsteen | la famiglia proveniva da Vico Equense

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E’ morta a 98 Adele Ann Zerilli,della rockstar americana. Lo ha annunciato il Boss in un post su Instagram. Era nata nel quartiere di Brooklyn, a New York, da genitori italiani originari della Campania, i quali avevano lasciato, in provincia di Napoli, per emigrare nel New Jersey., 74, ha abbinato il video in ricordo dellaal testo della sua canzone del 1998 “The Wish” che recita: “Ricordo che al mattino, mamma, sentivo suonare la tua sveglia. Rimanevo sdraiato nel letto e sentivo che ti preparavi per andare al lavoro. Il rumore della tua custodia per il trucco sul lavandino. E le donne in ufficio, tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti. E quanto orgogliosa e felice ...