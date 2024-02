Multe e strade groviera | Nove milioni sono destinati ai lavori di manutenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Giorgia De Cupertinis Buche, crepe, danni all’asfalto.soltanto alcune delle criticità più temute da chi, ogni giorno, si mette alla guida. Criticità da combattere a colpi di "", unica vera arma per consentire ai cittadini una circolazione più fluida del traffico e per ridurre i rischi di chi circola quotidianamente sulledel territorio. Un aspetto a dir poco rilevante, su cui è bene – e necessario – continuare a investire: l’utilizzo dei proventi delle sanzioni, infatti, è soprattutto dedicato a finanziare investimenti e attività per migliorare le infrastrutture e la sicurezza stradale, un aspetto cruciale su cui non si può transigere. Numeri alla mano, il Comune di Modena nel 2022 – il dato più recente disponibile a consuntivo – ha incassato 12e 66 mila euro di sanzioni per ...