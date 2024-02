Multe ai ' no-vax' | proroga sospensione a dicembre 2024 | di ulteriori 6 mesi Servono 170 mln € per abrogare la legge

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È statata diseiladelleai 'no-vax' over 50, vale a dire coloro che non hanno fatto il vaccino Covid. Nessuno stop, nessuna abrogazione della. Il governo continua a rinviare sul tema delle sanzioni e lo fa tramite un emendamento al Milleproroghe. Serv

Un’altra proroga. E così i no-vax continueranno a non pagare le multe per tutto il 2024. Una decisione che riguarda circa 1,7 milioni di italiani ... (lanotiziagiornale)

Il nuovo rinvio al 31 dicembre 2024 grazie a un emendamento al decreto milleproroghe al voto dalla prossima settimana ...La vicenda risale allo scorso 20 dicembre dopo la sentenza nel processo principale per l'assalto in Corso d'Italia. Ai due sono contestati anche i reati di ...Insomma, quello che oggi è un semplice illecito amministrativo, sanzionato con una multa (nel caso in cui si impedisca la ...si schierò a difesa di portuali e no vax denunciati per aver organizzato ...