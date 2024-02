Multe ai no vax | per un milione e 700mila italiani il pagamento delle sanzioni slitta al 2025

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sospendere per altri 6 mesi, da giugno a dicembre 2024, leai no vax e cioè quegliche, tra gennaio e giugno 2022, non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale per il Covid. Lo prevede un emendamento della Lega a prima firma Alberto Bagnai e anticipato dal Sole 24 Ore. L’emendamento risulta inserito nel fascicolo dei segnalati. Secondo il quotidiano economico, per tutto il 2024 ilcittadini che non hanno temperato all’obbligo vaccinale per il Covid in vigore da gennaio 2022 a metà giugno giugno dello stesso anno – in particolare o over 50 sanitari personali scolastico forza dell’ordine – potranno usufruire di una nuova sospensione, unomento sarebbe il terzo. In passato, lomento ha rappresentato una sorta di riappacificazione con parte del ...