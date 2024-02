Mugello | un luogo da scoprire un morso dopo l’altro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La Toscana è ormai nella lista di qualsiasi viaggiatore con il sogno “Italia” nel proprio taccuino. Una regione dai mille volti, alcuni più conosciuti e altri sicuramente meno noti all’estero e, a volte, anche nel nostro Paese. Una regione dove esiste una varietà culturale legata alla stessa lunga storia del. La vera bellezza però, nonostante le tante contaminazioni, è la tradizione che si mantiene forte. Ogni territorio toscano porta con sé una bella scorta di storie. Come evidente a tutti, inflazionatissima è la zona fiorentina e del Chianti; per questo è in corso un processo atto a promuovere il decentramento del turismo. Per far respirare zone che hanno subito una dislocazione sociale dei residenti, la perdita dell’identità del patrimonio culturale, la dipendenza economica e il degrado ecologico. Ma prima di tutto questo viene fatto per valorizzare tanti ...