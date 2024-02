Mugello | colpo da 300mila euro in pelletteria | rubate borse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Borgo San Lorenzo (Firenze), 2 febbraio 2024 – Furto in unaa Borgo San Lorenzo (Firenze) la notte scorsa: secondo le prima informazioni sarebbero state portate via diverse, per un danno al momento quantificato in 300.000. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri Il furto è avvenuto in unadi via Martini del Lavoro dove i carabinieri della compagnia di Borgo sono intervenuti dopo una segnalazione pervenuta al Nue 112.