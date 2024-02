Mpasinkatu | «Inter-Juventus come un derby Un precedente insegna!»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sbilanciarsi sul pronostico diè davvero complicato. Maluprova a spiegare il perché, avanzando le sue sensazioni sul match di domenica sera. PRONOSTICO – Chi avrà la meglio inin programma a San Siro il 4 febbraio? Complicato dirlo e anche Maluha difficoltà nel sbilanciarsi totalmente. L’ospite di Sportitalia, però, prova a dire la sua sullo scontro diretto: «è una partita che ha il valore di untale scappa da ogni pronostico. Perché un anno fa in casa era stra-favorita l’ed è finita con un 1-0 col gol di Kostic. Alla fine secondo me è 50 e 50. Penso che il pareggio, che fa più bene all’, può ...

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato invernale appena concluso ai microfoni di "Sportitaliamercato", trasmissione in onda su Sportitalia: "A livell ...Il dirigente Malù Mpasinkatu è intervenuto in diretta su TvPlay: “Su Osimhen si parla di un futuro al Chelsea o al Newcastle. La Premier League è una prima scelta. Deve fare bene questa Coppa d’Africa ...Il dirigente sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto ai microfoni di Tv Play per parlare dei giocatori di Serie A impegnati in Coppa d'Africa: "A Chukwueze è mancata la continuità. Al Villareal era int ..."Inter-Juventus I derby non hanno mai una favorita secondo me. Partita da 50 e 50 - l'analisi di Malu Mpasinkatu a Tv Play -. Il pareggio può andare bene ...A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio africano.