Mountain Bike | il Team Soudal di Montemurlo ha completato la squadra per il 2024

Levi's continua a festeggiare i suoi 150 anni, e chiama New Balance per quella che potrebbe diventare presto la tua sneaker preferita, specie se hai ... (gqitalia)

L’accordo con sua moglie risale a dodici anni fa. "Le avevo detto: tesoro, corro in bici fino ai quaranta. Poi però faccio la Dakar". A quel tempo ... (ilfoglio)

Rapporto qualità/prezzo molto interessante per una due ruote adatta allo sterrato, ma anche alla città: la nostra prova (wired)

Montemurlo,25 gennaio 2024 - Dopo la campionessa europea, la tedesca Adelheid Morath, un altro colpo da novanta per il Team Soudal Montemurlo con ... (sport.quotidiano)

Montemurlo,27 gennaio 2024 – Dopo una Campionessa Europea ed una italiana, primo arrivo per la squadra maschile di Mountain Bike del Team Soudal di ... (sport.quotidiano)

TORREGLIA - Il Parco Colli appieda i ciclisti, già pronti a scaldare i muscoli in vista della prima tappa del Trofeo Mountain Bike Euganeo lungo i sentieri del Monte Rua, il ...Le squadre ma anche giornalisti e fans della mountain bike da alcuni giorni stavano tenendo i riflettori puntati sul sito dell'UCI in attesa che a Aigle c ...Claudio Fanciulli vince la prima tappa del Campionato d'Inverno di mountain bike Uisp, il Trofeo Cala Violina. La gara è stata organizzata con cura dal Team Marathon Bike e ha visto la partecipazione ...