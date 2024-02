Motomondiale | Secondo giorno shakedown Sepang | vola Pol Espargarò su Ktm

Lo spagnolo abbassa il crono di Pedrosa e precede Quartararo e Acosta SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) - Si è abbassato di circa un secondo, rispetto ...MotoGP 2024 – Jorge Martin, Maverick Vinales e Raul Fernandez si preparano per la pre-season della MotoGP a Montmelò. I piloti di Ducati Pramac, Aprilia e Aprilia Trackhouse sono scesi in pista al ...Il più veloce è stato il collaudatore Pol Espargaro, qui sempre molto efficace, mentre Pedro Acosta, terzo, continua a impressionare anche per la costanza di rendimento. KTM e Ducati hanno mostrato ...