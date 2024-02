MotoGP | Pol Espargarò svetta nello Shakedown di Sepang In pista Quartararo e Luca Marini

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Seconda giornata diTest per la. Sul circuito divanno in scena questi test riservati a rookie e collaudatori, ma anche ai titolari di Yamaha e Honda, che sfruttano delle concessioni. Si gira sul tracciato malese alla vigilia dei primi Test ufficiali previsti settimana prossima sempre in questa località. La KTM si conferma in grande spolvero, dopo che ieri era stato Dani Pedrosa a siglare il migliore tempo davanti a Pedro Acosta e Pol. Il più veloce è stato proprio Pol, che ha piazzato un rilevante 1:58.241. Alle spalle dello spagnolo si è piazzato il francese Fabio, che ha iniziato a prendere le misure alla nuova Yamaha, chiudendo con un distacco di 283 millesimi dalla vetta. L’ex Campione del Mondo ha completato 42 tornate e si è ...

