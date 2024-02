Morano attacca | “Ingiusto sacrificare la tradizione della Zeza”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nota stampa di Sabino, Presidente dell’Associazione “Primavera Meridionale” “Lovellino azzera le zeze ad Avellino. Al fine di non interferire con la manifestazione di Eurochocolate prevista dal 9 al 14 febbraio, nella città capoluogo non ci sarà la consueta sfilata delle zeze irpine“Barattati secoli di storia, cultura e folklore per una fetta di pane e cioccolata”.Ben vengano gli appuntamenti che portano gente e movimento in città ma non si possono dimenticare le tradizioni in un batter di ciglia. Le soluzioni per far convivere entrambe le manifestazioni dovevano essere trovate prima di organizzare l’evento”. E ancora prima di chiudere: “la sfilata delle zeze irpine per le viecittà nei fine settimana di carnevale é più che una consuetudine. É diventata partenostra storia che non ...