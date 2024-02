Monza | Palladino | «Zerbin ha voglia di arare il campo | su Maldini…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le parole di Raffaele, allenatore del, in vista del match di Serie A contro l’Udinese. I dettagli Raffaeleha parlato in conferenza stampa in vista di Udinese-. MOMENTO – «C’è stata una risposta positiva dopo Sassuolo? Siamo consapevoli di essere una grande realtà. La partita di Empoli sembrava aver dato segnali negativi a tutti, ma a volte fa bene prendere uno schiaffo, per rialzarsi. A me è piaciuta la reazione, il cambio passo e la giusta mentalità. Grinta e determinazione, gli ingredienti giusti. Abbiamo analizzato gli errori come sempre e siamo ripartiti fin da subito». MERCATO – «In mezzo alabbiamo delle caratteristiche diverse rispetto all’anno scorso ma ci completiamo. È anche tornato Machin che è fortemente motivato. Sono molto contento del ...