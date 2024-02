Monza | Palladino rivela | 'Sto studiando l'inglese'

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino commenta la vittoria per 1-0 sul Sassuolo: “Ho ringraziato i ragazzi perché quella di oggi è stata la ... (sportface)

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match vinto per 1-0 contro il Sassuolo. Le prime parole alla sq... (calciomercato)

“L’Udinese è una delle squadre più fisiche, si difende bene e non è facile adottare una strategia contro di loro. Noi abbiamo giocatori di ... (sportface)

Raffaele Palladino si prepara alla prossima partita di campionato e non solo. L'allenatore del Monza ha dichiarato in conferenza stampa... (calciomercato)

Le parole di Raffaele Palladino , allenatore del Monza , in vista del match di Serie A contro l’Udinese. I dettagli Raffaele Palladino ha parlato ... (calcionews24)

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, parla alla vigilia del match con l`Udinese, svelando un particolare inerente il suo lavoro: `Sto studiando l`inglese,.Raffaele Palladino si prepara alla prossima partita di campionato e non solo. L`allenatore del Monza ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta.Fa la conta dei presenti Raffaele Palladino, alla vigilia della partita del suo Monza domani pomeriggio a Udine: "Vignato è ancora fuori, non si allena con la squadra, ha ancora fastidio alla zona ...