Montervino | “Tra i neoacquisti del Napoli chi mi incuriosisce di più è Dendoncker”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Francesco, ex centrocampista dele direttore sportivo del Casarano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport Live” su Radio Marte. Queste le sue parole:: tra le squadre in lotta per la Champions secondo me si è rinforzata di più l’Atalanta “Tra le squadre in lotta per la Champions secondo me si è rinforzata di più l’Atalanta, perché è riuscita a tenere i giocatori forti, Lookman e Koopmeiners su tutti. La Dea è veramente forte, la Roma con De Rossi si candida e i giallorossi hanno acquistato un calciatore molto interessante come Baldanzi, che io volevo per il mio club quando era nel vivaio dell’Empoli. Caso Zielinski? Siamo purtroppo in Italia, dove esistono tanti retropensieri quando i calciatori sono in scadenza Caso Zielinski? Siamo purtroppo in Italia, dove esistono tanti ...