Montefusco – Mazzarri decida di testa propria

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ENZOA RADIO MARTE: “CHIEDO ADI DECIDERE DI, LA SQUADRA HA TUTTO PER RIALZARSI”“Dendocker è un elemento che può giocare sia in difesa che in linea mediana – ha detto l’allenatore nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte- gli altri 10 sono quelli dello scorso anno che hanno meravigliato tutti, non capisco perchè non possono fare bene di nuovo. Hanno anzi uno stimolo in più per fare bene con i nuovi acquisti. Diamo tempo a Mazzari, con l’organico al completo, di poter allenare e fare bene. Se il Napoli mettesse fuori lista Champions Zielinskli commetterebbe un errore. Però sta pure al ragazzo dimostrare di voler dare ancora tanto al Napoli. Non dimentichiamo il valore assoluto di Zielinski, non dimentichiamo che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti dello ...