Mondo del Palio in lutto Addio a Graziella Baroni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ildelpiange la morte della Gran dama della contrada La Flora,89 anni, deceduta nella notte scorsa. Una grave perdita per la contrada, che si aggiunge alla recente scomparsa di Virginio Poretti, entrambi insigniti della massima benemerenza. Molte le reazioni di cordoglio nelpaliesco: "Il Gran Maestro del Collegio dei Capitani Raffaele Bonito, il suo Vice Tiziano Biaggi e tutto il direttivo si uniscono al cordoglio della famigliaper la scomparsa di, per molti anni Gran Dama della Contrada La Flora" hanno scritto nelle ultime ore.era un pilastro della Flora e con la sua morte si chiude un epoca. "La contrada è stata la sua seconda casa. La rivedo seduta alla sua macchina da cucire a ...

