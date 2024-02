Mondiali | Tuffi | Elena Bertocchi vola in finale dal trampolino di un metro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Doha, 2 febbraio 2024 – Si è alzato il sipario alzato suidi Discipline Acquatiche di Doha. L’Italè salita suldi unfemminile cone Chiara Pellacani. La prima azzurra ha strappato il pass per lacon il settimo punteggio, questa sera alle 19, ora italiana, mentre la seconda atleta tricolore non è riuscita a proseguire la gara. Si è piazzata trentatreesima. Il racconto delle gare (federnuoto.it) Di ottimo livello tutte le routine della 29enne meneghina – tesserata per Esercito e Canottieri Milano, seguita dal direttore tecnico Oscar Bertone, bronzo iridato a Budapest 2017 e bicampionessa europea tra Budapest 2021 e Roma 2022 – che rompe il ghiaccio con un salto mortale e mezzo ritornato carpiato (46.80) e un doppio ...