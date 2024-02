Mondiali nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara venerdì 2 febbraio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tutti gliinaididelle discipline acquatiche, in programma da2 a domenica 18: ecco azzurre e azzurri al via. Si alza il sipario sulla rassegna iridata, che oltre alle medaglie mette in palio anche le ultime carte olimpiche disponibili per le Olimpiadi di Parigi. Prima giornata che non assegna medaglie ma promette subito spettacolo con tuffi eartistico. Diversi gli azzurri in: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani cercheranno di raggiungere la finale nel trampolino 1m femminile, mentre per laa squadra ci sarà sempre Pellacani insieme a Irene Pesce, Matteo Santoro e Eduard ...

Doha (Qatar), 1 febbraio 2024 - Tutto è pronto per i Mondiali di nuoto 2024 , in programma dal 2 al 18 febbraio a Doha , in Qatar. L'evento riguarderà ... (sport.quotidiano)

Per tutti gli appassionati di sport arriva un altro grande evento internazionale da seguire. Stiamo parlando ovviamente dei Mondiali di Nuoto 2024 di Doha, che potrai seguire in diretta sui canali RAI ...Ci siamo! I Mondiali di Nuoto 2024 di Doha stanno per cominciare: da domani 2 febbraio avrà inizio la massima competizione internazionale per tutti gli appassionati di nuoto. Le gare degli italiani e ...Domani cominciano i Mondiali di Nuoto a Doha. Gli italiani in gara sono diversi e cercheranno sin da subito di conquistare qualche medaglia per cominciare al meglio il cammino nella competizione.Doha, 1 feb. - (Adnkronos) - Vigilia di mondiale per il nuoto artistico che venerdì 2 febbraio inizia la sua 'nove giorni' di gare a Doha, nello sfarzoso e smisurato impianto polifunzionale Aspire Dom ...Doha, 1 febbraio 2024 – Comincia domani il Mondiale delle Discipline Acquatiche a Doha. Si parte con il Nuoto Artistico e l’Italia scende in gara con Giorgio Minisini, Susanna Pedotti, Lucrezia ...