Mondiali Doha 2024 | il programma di domani Orari 3 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

(Di venerdì 2 febbraio 2024), sabato 3, andrà in scena la seconda giornata deidegli sport acquatici a(Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18. Nel day-2 saranno la danza in vasca, le gare dal trampolino e dalla piattaforma, nonché il nuoto di fondo a regalare emozioni. Nel nuoto artistico Giorgio Minisini e Susanna Pedotti faranno il loro esordio come coppia a livello internazionale nei preliminari del doppio misto tecnico. Un duo sperimentale quello del Golden Boy con la giovane atleta, voluto dal Direttore Tecnico Patrizia Giallombardo per preservare Lucrezia Ruggiero, impegnata nelle gare del doppio femminile con Linda Cerrutiin gioco c’è il pass olimpico. Nei tuffi ...