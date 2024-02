Mondiali di Nuoto Artistico | Pedotti e Minisini in finale nel tecnico individuale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Doha, 2 febbraio 2024 – La prima giornata deidi Discipline Acquatiche a Doha regala le finali agli Azzurri. Ilpunta alle medaglie e lo fa con Susanna(sesta) e Giorgio(quarto) nelle gare individuali. Questa sera scenderà di nuovo in vasca l’Azzurro, mentre lalo farà nella mattina di domani alle 12 (sempre ora italiana. Dalle 18 di questa sera ci sarà anche la competizione riservata al doppio femminile. Per l’Italia sfideranno le atlete iridate Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, vicecampionessein carica. Il racconto delle gare, le interviste e il programma (feder.it) Sesta Susanna, 19 anni di Milano, tesserata con la Bustoe , alla sua ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL preliminare ! 12:02 Prime a tuffarsi in acqua le componenti del duo dell’Indonesia. 11:58 Delle ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 In acqua le quindicenni Duru Kanberoglu e Bade Yildiz. Coefficiente di difficoltà di 29.6000. 12:57 ... (oasport)

L’ultima occasione per staccare il biglietto per Parigi. I Mondiali di Doha , oltre al titolo iridato, valgono soprat tutto perché mettono in palio ... (sportface)

Doha, 2 feb. - (Adnkronos) - In attesa di rivedere in acqua le vice campionesse del mondo Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, splendide argento a ... (liberoquotidiano)

“Sono molto soddisfatta di come ho nuotato – dice Susanna – anche rispetto ai mondiali precedenti. Sono riuscita a gestire la gara molto più tranquillamente e adesso però rimango concentrata per la ...Sesta la 19enne di Milano, quarto il 27enne romano bicampione europeo.ROMA (ITALPRESS) - In attesa di rivedere in acqua le vice campionesse del ...NUOTO ARTISTICO, MONDIALI 2024 - Giorgio Minisini è in finale nel solo tecnico maschile! Nonostante un coefficiente di difficoltà (21.6500) ben più basso di quasi tutti gli avversari, il fenomenale ...