Mondiali di Nuoto Artistico | Cerruti-Ruggiero in finale | “Vogliamo la medaglia”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Doha, 2 febbraio 2024 – L’Italia delfa tre su tre. Dopo la qualifica indi Giorgio Minisini e Susanna Pedotti, nelle gare tecniche individuali, anche la coppia azzurra formata da Lindae Lucreziavolano alla gara per le medaglie nel Duo Tecnico (il 5 febbraio alle 14). E’ una brillante Nazionale Tricolore aidi Discipline Acquatiche in svolgimento a Doha. Il racconto delle gare, le interviste e il calendario (feder.it) Le vicecampionessedi Fukuoka 2023 sono quarte con 252.1400 punti (154.4900 con gli elementi e 97.6900 per l’impressione artistica) nel preliminare con la loro Fenice che ripropongono sette mesi dopo l’argento giapponese e che ha avuto tanti imprevisti in fase di ...