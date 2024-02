Mondiali di nuoto 2024 | gli italiani in gara il 3 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Doha (Qatar), 2- La prima giornata deidi, in programma a Doha, in Qatar, dal 2 al 18, non ha portato medaglie all'Italia, che ha a lungo sognato con Elena Bertocchi, impegnata nella finale del trampolino da 1 metro, prima del grave errore commesso nel penultimo tuffo. Le occasioni per riscattarsi, nella seconda giornata, non mancheranno alla spedizione azzurra, che sarà impegnata nelartistico, nei tuffi e neldi fondo, che debutta così nel torneo iridato: per l'Italia riflettori puntati su Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi, che alle 8.30 (ora italiana, le 10.30 a Doha) si giocheranno una medaglia nella 10 km femminile. La mattinata sarà invece aperta dai preliminari del duo tecnico misto, con ...