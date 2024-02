Molotov contro il consolato Usa | video di rivendicazione con il nome di Hamas “Ci saranno altri gesti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 24 dicembre 2024 – Per l’attentato alamericano di ieri mattina c’è undi presuntaspedito alla Rai di Firenze. Le immagini sono state acquisite dalla Digos che ora le sta esaminando. Ilè in lingua araba, sottotitolato in italiano e comparirebbe anche la dicitura. Lo stessoannuncerebbe anche nuovi. Questo sarebbe solo il primo episodio di un’escalation. Ilsono già sul tavolo deI procuratore aggiunto Luca Tescaroli e il sostituto procuratore Lorenzo Gestri, che hanno aperto un’inchiesta per l’ipotesi di reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.