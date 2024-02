Molotov contro il Consolato Usa | la procura indaga per terrorismo

Firenze , 1 febbraio 2024 – Dure le reazioni di condanna per quanto accaduto a Firenze , dove nella notte sono state lanciate bottiglie incendiarie ... (lanazione)

Molotov contro il consolato Usa - alta tensione a Firenze : la pista inquietante

Un episodio che non ha, fortunatamente, causato feriti. Ma che, al tempo stesso, non può e non deve essere minimamente sottovalutato. Perché il ... (iltempo)