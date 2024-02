Molotov contro il consolato Usa a Firenze | l’Italia e l’immunità perduta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 – Per lungo tempoè stata considerata un paese più sicuro degli altri rispetto alle minacce terroristiche. Colpisce pertanto la notizia delle bombeilamericano dirivendicato da qualcuno che si proclama affiliato ad Hamas. Da molto non si verificavano sul territorio italiano episodi riconducibili al terrorismo internazionale, per altro rivendicato per la prima volta attraverso un video. Questo avvenimento sembra fare il paio con le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto che ha messo in guardia rispetto alle minacce di guerra che attraversiamo e ha ipotizzato un piano per il richiamo dei riservisti delle forze armate. È evidente, dunque, che in questa fase il livello di allerta stia crescendo. Andrea Ruggeri ...