Molotov contro il consolato Usa a Firenze | il video della rivendicazione con il nome di Hamas Per la procura è attendibile | scatta l’allerta terrorismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – “Oggi è il 30 gennaio tra 24h cominceremo con la prima operazione morte ai sionisti in Europa. Come avvertimento l’obiettivo è il lancio di due bombe a 1 o 2 metri dalgenerale degli Usa a. Se l'Italia e l'Europa continueranno a sostenere i crimini di Israele e Usa inizieremo con la prima vera operazione”. È quanto riportato nelrecapitato via mail alla sede Rai dialle 2scorsa notte da un movimento che si firma ‘The whole world is’, e che arriva poche ore dopo il lancio a chiaro scopo dimostrativo di duealla sede diplomatica Usa a, che non hanno provocato né danni, né feriti. Al momento il documento, sequestrato dalla polizia postale e acquisito ...