Molotov al consolato Usa di Firenze | inviato alla Rai un presunto video di rivendicazioni | “Siamo sostenitori di Hamas”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) C’è ildi una presunta rivendicazione del lancio delle due bottigliecontro ilUsa adella notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio. Un filmato di due minuti con un messaggio in arabo e i sottotitoli in italiano, fatto pervenire alle redazioni della Tgr die del sitoToday, nonchétrasmissione Report di Rai3 attraverso mail o via social con l’indicazione di un link che rimandava a un canale Telegram The whole world is. Ilè al vaglio della polizia postale e della Digos, mentre quello recapitatoredazione di Report è stato acquisito dai carabinieri del Ros. Gli investigatori dovranno accertarne innanzitutto l’attendibilità. Al vaglio degli inquirenti ...