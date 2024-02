Moioli in Georgia | nel mirino il podio e la classifica di Coppa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) SNOWBOARDCROSS. Michela, regina delle qualifiche, nel weekend cerca il colpo grosso in gara. Anche per avvicinarsi al vertice della generale.

Semaforo verde per i cinque italiani iscritti alla prova di Coppa del Mondo di SnowBoardCross a Gudauri, in Georgia, che approdano cosi' nel tabellone ...Giornata dedicata alle qualificazioni per la tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross di Gudauri, in Georgia: sono sei gli italiani che accedono alla gara di domani. Molto bene Michela Moioli tra le ...Coppa del Mondo di snowboard cross: per gara-1 dell'appuntamento in Georgia, prevista sabato, si qualificano i big della truppa italiana, con la campionessa olimpica 2018 ...