Moda | il lusso non conosce crisi Nel 2022 fatturato su dell' 11 | 7%

La stilista inglese non teme il tempo. Al contrario, ha firmato un orologio in edizione limitata insieme alla celebre maison svizzera. Il risultato Un modello chic e discreto, come la sua concezione ...Edoardo Vittucci: “Vogliamo sfatare i pregiudizi verso un lavoro che ancora troppo spesso viene sottovalutato o concepito come temporaneo” ...Si può ancora sognare una carriera nella moda Sì, lo dicono i numeri. Abbiamo chiesto alle migliori scuole di moda italiane che cosa sia meglio studiare per trovare lavoro nel settore. Ecco le rispos ...