Mister Colavitto mischia le carte Domani si gioca contro la Juve

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il conto alla rovescia per la partita diad Alessandrialantus Next Gen è quasi terminato. Oggi per i dorici la rifinitura a porte chiuse e le scelte finali di. Ieri, al Paolinelli, il tecnico ha provato titolaririserve nascondendo lee schierando da entrambe le parti un 3-5-2 o un 3-4-3. Una difesa a tre in cui tra i presunti titolari al posto dello squalificato Mondonico c’era Marenco, insieme a Cella e Pellizzari. Esterni Barnabà e Agyemang – anche da questo la sensazione che ilabbia nascosto le sue scelte in vista del match al Moccagatta – In mezzo Saco, Gatto e Paolucci con quest’ultimo pronto a trasformare il 3-5-2 in un 3-4-3 con il possesso di palla, più avanti Giampaolo e Spagnoli. La ...