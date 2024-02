Missione Sanremo | Liscio | Forlì lancia i giovani di Santa Balera

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tra pochi giorni, esattamente mercoledì prossimo, si esibiranno sul palco più ambito d’Italia: quello di. Dei 15 componenti dell’orchestra, chiamata da Amadeus a eseguire ‘Romagna mia’ nel corso del Festival, sei sonomusicisti e cantanti forlivesi. "Sono il nostro orgoglio": ha usato queste parole il sindaco Gian Luca Zattini, per definire italentuosi concittadini che porteranno nella città dei fiori il più grande successo romagnolo di tutti i tempi. Gli studenti di Cosascuola Music Academy, Andrea Medri, Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Christian Di Giacomo, Loris Casadei e Marica Lombini sono stati ricevuti ieri mattina in municipio insieme a Riccarda Casadei, figlia del grande maestro Secondo Casadei, e a Giordano Sangiorgi, patron del Mei di Faenza. I ...

Altro evento da incorniciare per i foodblogger calabresi di Calabria Food Porn, infatti i cosentini Wlady Nigro, Alessandro Imbrogno e Alessio Abate, saranno protagonisti social dell'evento dal punto ..."Per noi hai già vinto". Lo scrivono su uno dei tanti striscioni apparsi nel rione Gescal di Napoli i sostenitori di Geolier, che tifano per il loro ragazzo atteso tra qualche giorno all'esordio sul palco di Sanremo. Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." La città di Napoli sostiene Geolier, atteso tra qualche giorno all'esordio sul palco di Sanremo.