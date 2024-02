Missili verso il Mar Giallo | così Kim si prepara alla guerra

L’esercito sud Corea no ha annunciato che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera verso il Mar Giallo . “I militari hanno rilevato ... (laprimapagina)

Roma, 24 gennaio 2024 – sempre più inquietudine per le mosse della Corea del Nord , che nella notte ha lanciato diversi missili da crociera in mare ... (quotidiano)

La Germania ha autorizzato la vendita di 150 missili “aria-aria” IRIS-T al l’Arabia Saudita : si tratta del primo affare per l’export di armi concluso ... (tpi)

Continuano gli attacchi russi in Ucraina . Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, mentre la corrente elettrica è saltata in diverse ... (open.online)

Gaza - riaperto per 6 ore il corridoio umanitario verso Sud. Israele : «Ucciso capo dell’unità missili di Hamas»

Non hanno avuto seguito, almeno per il momento, le richieste avanzate da Joe Biden a Benjamin Netanyahu per sospendere l’offensiva israeliana su ... (open.online)